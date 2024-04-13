Новосибирская студентка создала «парктроник» для незрячих людей

Студентка из Новосибирского технического университета разработала устройство для людей с нарушениями зрения, чтобы им было легче ориентироваться. Это устройство работает как парктроник, но для людей. Оно использует лазерный датчик, который обнаруживает ближайшее препятствие и предупреждает пользователя вибрацией.

Студентка объединила парктроник и очки, чтобы создать устройство, которое помогает людям с нарушениями зрения обнаруживать препятствия. Она уже сделала макет корпуса устройства и планирует уменьшить его размеры для установки в очках. Далее она планирует разработать приложение с голосовым помощником для более удобного использования.

Это устройство будет стоить около трёх тысяч рублей, что сделает его доступным для широкого круга пользователей.