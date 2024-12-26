Новосибирские учёные измерили массу частицы D-мезона

Учёные из Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске установили новый мировой рекорд точности в измерении массы заряженного D-мезона. Заместитель директора института Иван Логашенко подчеркнул особую важность этого достижения, объяснив, что точное знание массы этой частицы необходимо для понимания множества процессов в физике высоких энергий. Эта работа заняла у команды исследователей несколько лет и проводилась на уникальном электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-4.

Новое измерение оказалось почти вдвое точнее предыдущих экспериментов, которые проводились в 1981, 1990 и 2010 годах. Теперь полученное российскими физиками значение массы станет эталонным для всего научного сообщества. Это означает, что учёные по всему миру будут использовать именно эти данные для калибровки своих установок в будущих экспериментах.

Исследование D-мезона помогает учёным лучше понять слабое взаимодействие — одну из фундаментальных сил природы, действующую на субатомном уровне. Эти знания не только расширяют понимание устройства материи, но и находят практическое применение в развитии новых технологий. По словам специалистов, подобные исследования уже привели к значительному прогрессу в создании вычислительной техники, измерительных приборов и даже новых методов лечения в медицине.