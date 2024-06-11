Новосибирские учёные начнут следить за птенцами краснокнижной савки

Учёные Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС), вместе с коллегами из Института систематики и экологии животных (ИСЭЖ) СО РАН разработали дистанционную систему мониторинга условий гнездования утки савки. Эта система поможет определить оптимальные параметры гнездования, чтобы увеличить популяцию вида. Об этом рассказал доцент Антон Кочетков.

Белоголовая савка — исчезающий вид, занесённый в Красную книгу России. Единственная сохранившаяся популяция находится в городе Карасук, Новосибирской области, где расположена станция ИСЭЖ СО РАН по сохранению редких птиц. Здесь утки содержатся в вольерах, и учёные пытаются создать лучшие условия для выведения птенцов, чтобы те могли выживать в естественной среде.

Для этого на гнезда установили специальные датчики, которые незаметно измеряют влажность, температуру, давление и сообщают, находится ли утка в вольере. Сейчас к системе подключены три гнезда, и датчики передают данные на сайт для анализа учёными. В будущем планируется увеличить количество индикаторов, чтобы лучше понять, какие условия необходимы для успешного размножения этого капризного вида.