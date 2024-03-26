Новосибирские учёные научились получать энергию из пустоты

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разрабатывают новый способ получения электроэнергии. Он основан на создании микрогенераторов, которые преобразуют механические колебания в электрическую энергию. Это позволит заменить традиционные батареи и аккумуляторы, которые нужно периодически менять или заряжать.

Этот проект получил грантовую поддержку от Российского научного фонда и правительства Новосибирской области. Разработанные принципы помогут запустить производство новых видов микроэлектромеханических систем, таких как микрогенераторы, на предприятиях электронной промышленности. Эти источники энергии могут использоваться для устройств с беспроводным питанием, что упростит их обслуживание и расширит область их применения.

Учёные из НГТУ тестируют различные источники механической вибрации, такие как движение транспорта или колебания при прохождении поездов. Они стремятся оптимизировать устройства, чтобы получать больше энергии и использовать её, например, в датчиках, медицинских устройствах и гаджетах.