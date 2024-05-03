Новосибирские учёные придумали, как защитить ЛЭП от аварий

В Новосибирском государственном техническом университете, НЭТИ, разработали способ управления высоковольтными электрическими сетями для надёжной работы при использовании малых генераторов. Это поможет обеспечить потребителей стабильной энергией. Работа проведена при поддержке Минобрнауки России в рамках программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты».

Активные распределительные сети становятся популярными из-за снижения зависимости от централизованного энергоснабжения и повышения надёжности электроснабжения. Проблема заключается в том, что существующие методы обнаружения коротких замыканий неэффективны для таких сетей из-за их специфики.

Решение предполагает децентрализованный подход к управлению сетью, позволяющий быстро обнаруживать и устранять неисправности. Это помогает развивать активные электрические сети с высокой надёжностью энергоснабжения, сохраняя их экономическую эффективность.