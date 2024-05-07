Новосибирские учёные разработали прибор для исследований материалов на СКИФе

Исследователи из Института ядерной физики в Новосибирске создали новый прибор для измерения рассеяния рентгеновских лучей на кристаллических образцах. Этот дифрактометр будет использоваться на экспериментальной станции «Быстропротекающие процессы» в Сибирском кольцевом источнике фотонов.

Этот прибор позволяет исследователям определять изменения в структуре материала, вызванные высокими температурами или другими воздействиями. Планируется использовать его для изучения механического поведения материалов в условиях импульсных тепловых нагрузок.

Синхротрон СКИФ будет оборудован 30 экспериментальными станциями, которые будут использоваться для различных исследований, от структуры биополимеров до создания новых материалов и изучения быстротекущих процессов.