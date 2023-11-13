Новосибирские учёные разработали «умный» лазер

Учёные из Новосибирского государственного университета (НГУ) и Сколковского института науки и технологий разработали волоконный лазер, который может самостоятельно настраиваться без участия человека. Этот обучаемый лазер может быть применён в различных областях, таких как металлообработка, машиностроение, связь и медицина. Процесс обучения этого лазера занял всего один день после автоматизации и предварительной подготовки.

Волоконный лазер с использованием ионной ячейки из углеродных нанотрубок был создан исследователями лаборатории наноматериалов Сколковского института. Они обнаружили, что подача напряжения на эту ячейку позволяет управлять характеристиками поглотителя, что добавляет возможности для управления лазером. Учёные из НГУ разработали алгоритм, который обучает систему самостоятельно управлять лазером, включая настройку режимов гармонической синхронизации мод.

Этот новый лазер даёт системе большую степень свободы в настройке и может даже достичь более высоких порядков гармонической синхронизации, чем те, которые были достигнуты человеком. Такие волоконные лазеры могут предоставить более эффективное и автоматизированное решение для генерации коротких импульсов, что значительно расширяет их применимость в различных областях.