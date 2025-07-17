Новосибирские учёные создали биопрепарат для защиты растений

В отличие от традиционных химических пестицидов, которые уничтожают патогены, но могут вредить растениям и окружающей среде, новое средство работает по другому принципу. Оно активирует естественные защитные механизмы растений, делая их более устойчивыми к заболеваниям.

Исследования показали, что препарат увеличивает количество специальных рецепторов на поверхности клеток растений. Эти рецепторы распознают хитин в оболочке грибов и запускают иммунную реакцию. Кроме того, средство способствует выработке пероксида водорода в пораженных тканях, что помогает бороться с инфекцией.

Разработкой занимались специалисты Новосибирского института органической химии СО РАН, а испытания проводились в Институте цитологии и генетики СО РАН. Учёные отмечают, что при совместном использовании с другими средствами защиты препарат показывает синергетический эффект.