Новосибирские учёные создали программу, которая вдвое ускорит производство черепных имплантов

Учёные из Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии создали программу на основе искусственного интеллекта, которая позволяет быстро создавать эскизы имплантатов для пациентов с дефектами черепа. Она использует компьютерные томографические снимки и нейросеть для создания модели имплантата. Этот новый подход помогает ускорить проектирование и увеличить количество пациентов, которые получат качественную медицинскую помощь.

Программа работает в облаке, пациенты загружают свои КТ-снимки с дефектами, и нейросеть создаёт модель предполагаемого имплантата. Затем инженер анализирует модель и вносит необходимые корректировки. Такой симбиоз человеческого опыта и искусственного интеллекта позволяет избежать ошибок и обеспечить качество имплантатов.

Новый подход позволяет сократить время создания эскизов в два раза, ускорить процесс изготовления и увеличить выпускной поток пациентов. По словам учёных, этот метод будет внедрён в течение двух-трёх лет и значительно улучшит производство имплантатов для черепа.