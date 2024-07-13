Новосибирские учёные создали «умный» ошейник для кошек

Российские разработчики придумали специальный ошейник для кошек, который умеет анализировать их здоровье по голосовым сигналам. Инновационное устройство, созданное командой из Новосибирской области, было представлено на интенсиве «Архипелаг 2024», организованном для разработчиков и образовательных проектов.

Ошейник включает в себя комплекс датчиков и микропроцессор, что позволяет проводить анализ прямо на месте. Это делает устройство автономным и компактным, обеспечивая комфортное ношение для кошек. Главная задача ошейника — использовать алгоритмы машинного обучения для анализа звуковых сигналов, издаваемых кошками. Если будут обнаружены признаки болезненного или стрессового состояния, а также физической боли, смартфон владельца получит уведомление с соответствующими рекомендациями.

Специальные датчики и алгоритмы обработки данных в ошейнике позволяют распознавать даже мельчайшие изменения в здоровье кошек на ранних стадиях, долго до того, как они станут очевидны для человеческого глаза или приведут к клиническим проявлениям. Это позволяет вовремя корректировать рацион и лечить питомцев без применения лекарственных препаратов, что является уникальным конкурентным преимуществом этого продукта.