Новосибирские учёные ускорят работу 3D-сканера

Учёные из Новосибирска планируют представить ускоренную версию своего бесконтактного 3D-сканера объектов уже в 2025 году, рассказал инженер-исследователь СО РАН Владислав Зуев. Сейчас прототипу требуется три секунды на одно измерение, но разработчики стремятся увеличить частоту до десяти измерений в секунду, что позволит анализировать быстроменяющиеся процессы. По словам Зуева, они рассчитывают достичь такой производительности уже в следующем году.

Главная задача сканера — точное восстановление 3D-профиля различных объектов, включая те, которые обладают сложными светоотражающими свойствами, как, например, наледь. Прототип устройства уже способен с высокой точностью фиксировать рост льда на поверхности объектов и мгновенно отправлять сигнал об этом, что имеет особое значение для авиации и арктических ветрогенераторов. Бесконтактная технология сканирования позволяет дистанционно получать данные о деформации, что, например, поможет быстрее отслеживать изменения в лопастях самолётов после тестирования.

Форум «Золотая долина», в рамках которого и состоялось обсуждение, проходит на площадке НГУ и включает выставку новейших технологий, пленарные заседания и тематические секции. В 2023 году на мероприятии собрались более тысячи участников — это представители науки, бизнеса и государственных структур, которые обсуждали продвижение технологий на рынок и новые научные партнёрства.