Новую форму северокорейских парашютистов сравнили с супергеройским костюмом

Отметим, что ранее в сети вызвало обсуждение появление дирижёра северокорейского оркестра с футболкой, на которой был изображён глава КНДР. Южнокорейские журналисты предположили, что сделано это было для того, чтобы представить Северную Корею в качестве «нормальной страны» в глазах международного сообщества.