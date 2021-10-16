Новую форму северокорейских парашютистов сравнили с супергеройским костюмом

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Новую форму северокорейских парашютистов сравнили с супергеройским костюмомВыглядит и вправду похоже
В сети появилось фото, демонстрирующее новую форму парашютистов военно-воздушных сил Корейской народной Армии (КНДР). Оно моментально вызвало обсуждение среди пользователей.
Как пишет The Indian Express, костюм очень сильно напоминает таковой у супергероев из комиксов. Отдельного внимания стоит тот факт, что человек, надевший его, был сфотографирован рядом с военными чиновниками и лидером страны — Ким Чен Ыном.
Отметим, что ранее в сети вызвало обсуждение появление дирижёра северокорейского оркестра с футболкой, на которой был изображён глава КНДР. Южнокорейские журналисты предположили, что сделано это было для того, чтобы представить Северную Корею в качестве «нормальной страны» в глазах международного сообщества.