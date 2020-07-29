Новые AirPods могут научиться передавать звук через черепную кость

Стоит отметить, что у данной технологии есть и свои ограничения: несмотря на то, что слух человека воспринимает звук в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц, костная проводимость позволяет “проигрывать” аудио лишь на частотах ниже 4000 Гц. Но учитывая, что Apple сумела внедрить качественное активное шумоподавление в наушники форм-фактора “затычки”, вполне вероятно, что и с данной проблемой компания сумеет справиться при создании новых AirPods.