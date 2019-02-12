Новые американские винтовки станут настоящим «iPhone смерти»

Американские военные работают над винтовками нового поколения. Новое оружие станет настоящим «iPhone смерти». Об этом рассказали представители Армейского научно-исследовательского и конструкторского центра армии США, штаб-квартира которого находится в арсенале Пикатинни в Нью-Джерси.

Винтовки придут на смену популярным M4. По словам полковника Эллиотта Кэггинса (Elliott Caggins), разработчики винтовки подходят к делу так, как Apple разрабатывает свои гаджеты.

Он заявил: «Представьте, что Стив Джобс и его инженеры пытаются превратить iPod touch в первый 3G iPhone. У них были тысячи технологий, которые могли быть внедрены в первый iPhone, но они сначала довели до ума платформу, прежде чем она стала полноценной системой».

Кэггинс отметил, что функции и возможности будут расти «прямо как у iPhone». Новые винтовки должны основываться на высокотехнологичной платформе, которую можно будет многократно улучшать и обновлять. В ней будет система контроля огня для лучшего попадания в цель, процессор для защиты от кибератак и мультилазерная система дальномеров для расчёта скорости ветра и настройки позиции винтовки. Также ожидается система увеличения целей, которую интегрируют с нашлемными дисплеями.