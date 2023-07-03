Новые Apple AirPods улучшат слух пользователя и смогут измерить его температуру

По его словам, Apple готовится к новому этапу развития своих популярных беспроводных наушников, включая добавление в них функции контроля здоровья слуха и измерения температуры тела.

Согласно информации Гурмана, Apple работает над функцией тестирования слуха. Аналогично приложению ECG на Apple Watch, она будет воспроизводить различные звуки для определения качества слуха.

Помимо этого, купертиновцы исследует возможность использования AirPods в качестве слуховых аппаратов, что может принести компании значительную прибыль.

Ну и разумеется, в подтверждение предыдущих слухов, Гурман заявил о появлении в наушниках датчиков для измерения температуры тела через слуховой проход человека.

Одним из возможных сроков анонса новых AirPods называется осень 2023 года.