Новые Apple AirPods выйдут со встроенными миниатюрными камерами

По данным аналитика Минг-Чи Куо, массовое производство начнется в 2026 году. Камеры в новых AirPods будут использоваться для улучшения пространственного аудио и синергии с другими устройствами Apple.

Если быть точнее, то новинка будет оснащена инфракрасными камерами, подобными сенсорам Face ID на iPhone.

Эти камеры будут работать в тандеме с Apple Vision Pro и будущими AR-гарнитурами, усиливая опыт пространственного аудио.

Например, если пользователь смотрит видео с Vision Pro и поворачивает голову в определенную сторону, звук из этого направления будет усиливаться, создавая более реалистичное пространственное восприятие.

Сообщается, что производством новых AirPods будет заниматься Foxconn, с ожидаемой мощностью выпуска до 10 млн единиц.