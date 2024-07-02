Наука и технологии
Опубликовано 02 июля 2024, 07:59
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Новые Apple AirPods выйдут со встроенными миниатюрными камерами

Но снимать на них ушную серу не получится
Apple намерена выпустить обновленную версию наушников AirPods, которая будет оснащена камерами.
Новые Apple AirPods выйдут со встроенными миниатюрными камерами
© Wccftech

По данным аналитика Минг-Чи Куо, массовое производство начнется в 2026 году. Камеры в новых AirPods будут использоваться для улучшения пространственного аудио и синергии с другими устройствами Apple.

Если быть точнее, то новинка будет оснащена инфракрасными камерами, подобными сенсорам Face ID на iPhone.

Эти камеры будут работать в тандеме с Apple Vision Pro и будущими AR-гарнитурами, усиливая опыт пространственного аудио.

Например, если пользователь смотрит видео с Vision Pro и поворачивает голову в определенную сторону, звук из этого направления будет усиливаться, создавая более реалистичное пространственное восприятие.

Сообщается, что производством новых AirPods будет заниматься Foxconn, с ожидаемой мощностью выпуска до 10 млн единиц.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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