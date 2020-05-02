Новые Apple Watch могут получить функцию отслеживания психического здоровья пользователя

Источником данной информации стал видеоблогер Никиас Молина, который только начал свой путь в мире снабжения публики секретной информацией. Так, по его словам, Apple Watch Series 6 будут не только дольше жить от одного заряда, но также получат более новый процессор Apple S6, функцию отслеживания сна и пульсоксиметр для определения насыщенности крови кислородом. Но самым необычным нововведением может стать функция отслеживания отклонений в психическом здоровье пользователя.

И да, хоть сам Молин пока что является новичком в мире утечек, его слова все же нашли подтверждения со стороны более авторитетного “коллеги” Джона Проссера. Напомним, что анонс новеньких Apple Watch Series 6 может состояться уже осенью текущего года.