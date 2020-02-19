Новые Apple Watch могут получить сборную конструкцию

Исходя из данных, представленных в заявке, выходит, что Apple вполне может выпустить новые Apple Watch со сборной конструкцией — так, захотелось пользователю получить дополнительные средства для мониторинга собственного физического состояния, он берет и добавляет необходимый модуль. То же касается и каких-нибудь дополнительных приспособлений, способных продлить время автономной работы “умных” часов Apple.