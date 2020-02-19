Наука и технологии
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Новые Apple Watch могут получить сборную конструкцию
Правда, неизвестно, когда именно они будут представлены
В сети появилась свежая заявка, поданная Apple в бюро по патентам и товарным знакам США, благодаря которой стало известно, что компания работает над версией Apple Watch, использующей необычную систему подключаемых модулей для устройства для расширения собственной функциональности.
Исходя из данных, представленных в заявке, выходит, что Apple вполне может выпустить новые Apple Watch со сборной конструкцией — так, захотелось пользователю получить дополнительные средства для мониторинга собственного физического состояния, он берет и добавляет необходимый модуль. То же касается и каких-нибудь дополнительных приспособлений, способных продлить время автономной работы “умных” часов Apple.
Что интересно, данная патентная заявка была подана яблочной компанией еще во втором квартале 2019 года. Правда, до сих пор неизвестно, когда же технологический гигант планирует представить устройство с использованием данной технологии.