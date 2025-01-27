Наука и технологии
Опубликовано 27 января 2025, 14:04
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Новые AR-очки Apple выйдут еще не скоро

Разработка продвигается медленно
Apple продолжает работать над созданием своих AR-очков, однако запуск нового устройства пока еще далек. Несмотря на отсутствие большого успеха Apple Vision Pro, компания не отказывается от амбициозных планов в области дополненной и смешанной реальности.
Новые AR-очки Apple выйдут еще не скоро

© Ferra.ru

Согласно последнему отчету от Марка Гурмана, работа над умными очками идет в секретной лаборатории в Санта-Кларе, где разрабатывают необходимые технологии для нового устройства. Однако прогресс замедлен, так как на объекте меньше сотрудников из-за прошлогодних сокращений.

Ожидается, что AR-очки будут подключаться к iPhone на первых этапах, прежде чем Apple представит самостоятельное устройство. На данный момент компания занимается изучением особенностей, которые могут заинтересовать массового потребителя, и разрабатывает специальную версию операционной системы visionOS.

Тем не менее, в отчете не уточняется, будет ли устройство работать автономно или по-прежнему зависеть от смартфона. Главным вызовом для Apple остается создание чипа, который обеспечит производительность на уровне современных iPhone, но с гораздо меньшим потреблением энергии. Кроме того, ограниченное пространство для батареи требует высокой эффективности всех компонентов.

Ожидается, что первые AR-очки Apple могут появиться не ранее 2027 года.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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