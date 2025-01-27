Новые AR-очки Apple выйдут еще не скоро

Согласно последнему отчету от Марка Гурмана, работа над умными очками идет в секретной лаборатории в Санта-Кларе, где разрабатывают необходимые технологии для нового устройства. Однако прогресс замедлен, так как на объекте меньше сотрудников из-за прошлогодних сокращений.

Ожидается, что AR-очки будут подключаться к iPhone на первых этапах, прежде чем Apple представит самостоятельное устройство. На данный момент компания занимается изучением особенностей, которые могут заинтересовать массового потребителя, и разрабатывает специальную версию операционной системы visionOS.

Тем не менее, в отчете не уточняется, будет ли устройство работать автономно или по-прежнему зависеть от смартфона. Главным вызовом для Apple остается создание чипа, который обеспечит производительность на уровне современных iPhone, но с гораздо меньшим потреблением энергии. Кроме того, ограниченное пространство для батареи требует высокой эффективности всех компонентов.

Ожидается, что первые AR-очки Apple могут появиться не ранее 2027 года.