Новые бактерии оказались неуязвимыми к любой очистке воды

Так, новая работа ученых из Университета Южной Калифорнии продемонстрировала один очень устрашающий момент — несмотря на нашу уверенность в безопасности очищенной воды, даже после данной процедуры, проведенной на специальных сооружениях, вода в наших домах все еще остается загрязненной. И да, итоговая концентрация вредных веществ ниже опасного значения, их обнаружение явно демонстрирует, что не самые передовые системы очистки воды могут и вовсе не справляться со своей работой.

”Уровень этих генов никоим образом не регулируются и они являются сложным загрязнителем, вызывающим беспокойство из-за нашей зависимости от биологической очистки в инженерном цикле воды”, — рассказал доцент кафедры гражданского строительства и окружающей среды Университета Южной Калифорнии Адам Смит.