Наука и технологии
Опубликовано 01 ноября 2024, 17:26
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Новые беруши защитят слух, сохраняя качество звука

Что полезно для использования на громких мероприятиях
Ученые из Норвегии разработали беруши, которые обеспечивают защиту слуха и возможность регулировки громкости звука без искажений. Этот проект был реализован в рамках сотрудничества между SINTEF и компанией Minuendo. Новые беруши используют пьезоэлектрическую микромеханическую систему (piezoMEMS), которая позволяет точно контролировать уровень звука, что особенно полезно на громких мероприятиях, таких как концерты.
Новые беруши защитят слух, сохраняя качество звука

© Ferra.ru

Современные средства защиты слуха делятся на пассивные и активные. Пассивные, такие как пенопластовые беруши, не обладают дополнительными функциями, в то время как активные используют встроенные микрофоны и динамики, чтобы адаптировать уровень звука к окружающей среде. Однако активные устройства зачастую громоздки и могут создавать неестественные звуковые эффекты.

Новинка от Minuendo сочетает в себе преимущества обоих типов: она компактна и позволяет регулировать громкость от 0 до 40 дБ, не искажая звук. Благодаря возможности работы как микрофона и динамика, беруши могут адаптироваться к окружающим звукам и обеспечивать комфортное прослушивание.

Перспективы развития технологии обещают уменьшение размеров устройства и снижение потребления энергии, что приведет к более длительному времени работы и снижению цен.

Новые беруши защитят слух, сохраняя качество звука

© University of Science and Technology

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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