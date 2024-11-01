Новые беруши защитят слух, сохраняя качество звука

Современные средства защиты слуха делятся на пассивные и активные. Пассивные, такие как пенопластовые беруши, не обладают дополнительными функциями, в то время как активные используют встроенные микрофоны и динамики, чтобы адаптировать уровень звука к окружающей среде. Однако активные устройства зачастую громоздки и могут создавать неестественные звуковые эффекты.

Новинка от Minuendo сочетает в себе преимущества обоих типов: она компактна и позволяет регулировать громкость от 0 до 40 дБ, не искажая звук. Благодаря возможности работы как микрофона и динамика, беруши могут адаптироваться к окружающим звукам и обеспечивать комфортное прослушивание.

Перспективы развития технологии обещают уменьшение размеров устройства и снижение потребления энергии, что приведет к более длительному времени работы и снижению цен.