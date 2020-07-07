Новые беспроводные наушники AirPods 3 могут оказаться удешевленной копией AirPods Pro

Что интересно, аналитик также рассказал, что полноценный запуск производства новых наушников может начаться уже в первой половине 2021 года. Одновременно с этим Apple может прекратить выпуск AirPods 2, сконцентрировавшись на AirPods Pro и грядущих AirPods 3.