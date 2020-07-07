Наука и технологии
Сегодня 16:20
Новые беспроводные наушники AirPods 3 могут оказаться удешевленной копией AirPods Pro
Производство новинки может начаться уже в следующем году
Аналитик Tianfeng International Го Минджи, теоретически имеющий доступ к данным о деятельности Apple за закрытыми дверьми, рассказал достаточно интересный факт - судя по его словам, новые беспроводные наушники AirPods 3 могут оказаться удешевленной копией AirPods Pro.
Важно понимать, что профессия аналитика, да еще и в большой компании, обязывает специалиста владеть информацией, недоступной большинству. И именно на основе подобной информации господин Минджи и сформулировал тезис о новеньких AIrPods 3.
Что интересно, аналитик также рассказал, что полноценный запуск производства новых наушников может начаться уже в первой половине 2021 года. Одновременно с этим Apple может прекратить выпуск AirPods 2, сконцентрировавшись на AirPods Pro и грядущих AirPods 3.