Новые беспроводные наушники Apple AirPods 3 получат увеличенную батарею

Одним таким «ещё» могут оказаться новые AirPods 3. По крайней мере, это было бы логично — уж слишком много информации об устройстве появилось за последнее время.

На этот раз, например, стало известно, что зарядный кейс свежих беспроводных наушников Apple оснастят увеличенной батареей. По данным инсайдеров, речь идёт о 20%-приросте. При этом опция с беспроводной зарядкой станет дефолтной, т.е. других версий кейса больше не будет, передаёт Wccftech.

Сообщается также, что звучать AirPods 3 будут примерно также, как и AirPods 2-го поколения. Разве что бассы будут чуть более «жирными».