Новые беспроводные наушники Apple AirPods 3 получат увеличенную батарею

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Новые беспроводные наушники Apple AirPods 3 получат увеличенную батареюА также чуть более качественные басы, чем у предшественника
Apple официально не уточняла, какие устройства она представит на грядущей презентации 14 сентября. Но несмотря на это, многие искренне верят в то, что на мероприятии покажут не только новые iPhone, но и что-то ещё.
Одним таким «ещё» могут оказаться новые AirPods 3. По крайней мере, это было бы логично — уж слишком много информации об устройстве появилось за последнее время.
На этот раз, например, стало известно, что зарядный кейс свежих беспроводных наушников Apple оснастят увеличенной батареей. По данным инсайдеров, речь идёт о 20%-приросте. При этом опция с беспроводной зарядкой станет дефолтной, т.е. других версий кейса больше не будет, передаёт Wccftech.
Сообщается также, что звучать AirPods 3 будут примерно также, как и AirPods 2-го поколения. Разве что бассы будут чуть более «жирными».