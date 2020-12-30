Новые беспроводные наушники Apple AirPods Pro выйдут сразу в двух размерах

О новых планах компании сообщил интернет-инсайдер под ником Mr·white, передаёт 9to5Mac. В своей Twitter-публикации он продемонстрировал фотографии, на которых изображены две версии чипа Apple W2 — именно их будут использовать при производстве новых AirPods Pro. Но зачем компании выпускать сразу два разных размера наушников? Это станет известно лишь на презентации.