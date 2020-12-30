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Новые беспроводные наушники Apple AirPods Pro выйдут сразу в двух размерах
Зачем? Для кого?
В сети появились обрывочные слухи, касательно грядущих AirPods Pro второго поколения. Судя по имеющимся данным, Apple представит наушники в двух размерах. И это, в свою очередь, удивительно, так как ранее абсолютно все наушники (и проводные, и беспроводные), выпускаемые яблочной компанией, выходили в одном-единственном размере.
О новых планах компании сообщил интернет-инсайдер под ником Mr·white, передаёт 9to5Mac. В своей Twitter-публикации он продемонстрировал фотографии, на которых изображены две версии чипа Apple W2 — именно их будут использовать при производстве новых AirPods Pro. Но зачем компании выпускать сразу два разных размера наушников? Это станет известно лишь на презентации.
Напомним, что оригинальные AirPods Pro вышли в конце 2019 года. В конце же 2020-го компания представила новые, заметно более дорогие беспроводные наушники — AirPods Max. Цена этой новинки в России составляет 63 тыс рублей, но даже за эти деньги их прямо сейчас не купить — устройство оказалось достаточно дефицитным.