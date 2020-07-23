Новые беспроводные наушники Samsung Buds Live появились на сайте компании до анонса
Что интересно, упоминание новых беспроводные девайсов было опубликовано на сайте компании сразу в ряде регионов, в число которых вошли Индия, Германия, Великобритания и, на секундочку, Россия. Мало того, что данный факт подтверждает совсем скорый выход новинки в свет, так еще и подтверждает кое-какие особенности устройства.
Стоит отметить, что в сети также были опубликованы качественные рендеры Samsung Buds Live, благодаря чему уже сейчас мы можем понять, в каких цветовых решениях будет представлена новинка на рынке.
Напомним, что помимо беспроводных наушников, в рамках мероприятия Galaxy Unpacked также должны показать сразу два новых флагманских смартфона — Samsung Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Note 20. Также ожидается демонстрация новых “умных” часов компании Galaxy Watch 3.