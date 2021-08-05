Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 2 с активным шумоподавлением распаковали накануне анонса

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Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 2 с активным шумоподавлением распаковали накануне анонсаТеперь мы знаем, что будет идти в комплекте с устройством
Очередная презентация Unpacked состоится уже 11 августа. На ней нас ждут новые складные смартфоны от Samsung (Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3), а также долгожданное обновление беспроводных наушников — Galaxy Buds 2.
Но уже сейчас, почти за неделю до проведения мероприятия, в сети появилась распаковка новых Galaxy Buds. Опубликовал серию снимков пользователь Twitter Ахмед Квайдер, пишет PhoneArena.
На них можно увидеть не только дизайн зарядного чехла и реальный внешний вид самих наушников, но также и комплектацию новинки. Так, судя по всему, обойдётся без сюрпризов — в дополнение к вышеописанному, пользователи получат набор амбушюр и зарядный кабель.
Напомним, что Galaxy Buds 2 должны получить функцию активного шумоподавления. При этом сообщается об автономности устройства в 5 часов без чехла и 20 часов вместе с ним.