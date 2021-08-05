Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 2 с активным шумоподавлением распаковали накануне анонса

Теперь мы знаем, что будет идти в комплекте с устройством

Очередная презентация Unpacked состоится уже 11 августа. На ней нас ждут новые складные смартфоны от Samsung (Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3), а также долгожданное обновление беспроводных наушников — Galaxy Buds 2.