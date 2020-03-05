Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ признаны самыми ремонтопригодными

В прошлом году эксперты с портала iFixit разбирали беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds для того, чтобы выяснить, насколько устройство ремонтопригодное. К слову, тогда наушники от южнокорейского гиганта были оценены достаточно высоко — на 6 из 10 баллов. Для сравнения, те же AirPods от Apple получили 0 баллов, что говорит об их полной неремонтопригодности. И вот, спустя год специалисты iFixit провели новое “тестирование”, на этот раз самых последних беспроводных наушников Galaxy Buds+.