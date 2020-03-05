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Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ признаны самыми ремонтопригодными
По крайней мере в сегменте TWS-наушников
В прошлом году эксперты с портала iFixit разбирали беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds для того, чтобы выяснить, насколько устройство ремонтопригодное. К слову, тогда наушники от южнокорейского гиганта были оценены достаточно высоко — на 6 из 10 баллов. Для сравнения, те же AirPods от Apple получили 0 баллов, что говорит об их полной неремонтопригодности. И вот, спустя год специалисты iFixit провели новое “тестирование”, на этот раз самых последних беспроводных наушников Galaxy Buds+.
В итоге устройство, получило некоторое количество обновлений, в сравнении с прошлым поколением, было оценено еще лучше и получило на этот раз 7 баллов из 10. Что интересно, благодаря этому новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ были признаны в принципе самыми ремонтопригодными в сегменте TWS-наушников. К слову, специалисты отмечают, что новые наушники не сильно-то и отличаются от прежних, по крайней мере внутри. Единственное, они более грамотно используют имеющееся пространство.
Напомним, что Galaxy Buds+ были представлены одновременно с обновленной линейкой Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip в начале февраля.