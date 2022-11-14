Новые «Боинги» вернутся в Россию: США сняли авиационные санкции

Сообщается, что речь идёт о разрешении экспорта, ре-экспорта, предоставления услуг и технологий, которые необходимы для обеспечения безопасных полётов гражданской авиации. Стоит, правда, отметить, что касается решение лишь тех самолётов, которые зарегистрированы не в российском авиационном реестре.

Также власти США уточнили, что для оплаты товаров и услуг будет необходимо использовать финансовые учреждения, находящиеся не под санкциями. В том числе это касается ЦБ, ФНБ и Минфина.

Одновременно с этим был опубликован и список организаций, по отношению к которым санкции продолжат применяться. Это юрлица, имеющие какое-либо отношение к российскому авиапрому – от ОАК до «КАПО-Жилбытсервиса».