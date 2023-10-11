Новые часы OnePlus получат круглый дисплей и выйдут в 2024 году

Известный инсайдер Max Jambor поделился информацией о том, что новинка получит круглый дизайн, а её релиз ожидается уже в 2024 году.

Одним из интересных моментов является то, что, по слухам, OnePlus может выбрать операционную систему Wear OS для своих новых часов.

Это будет значительным отличием от первой модели OnePlus Watch, которая работала на собственной ОС и была воспринята многими как «улучшенный смарт-браслет». Из-за этого её продажи были неудачными, и компания прекратила выпуск устройства ещё в 2022 году.

Если OnePlus действительно решит использовать Wear OS, вероятно, это будет последняя версия системы — Wear OS 4 — которая уже используется в Pixel Watch 2 и часах Samsung.