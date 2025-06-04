Новые чипы Nvidia ускорили обучение крупных ИИ вдвое

MLCommons специализируется на сравнении производительности оборудования для искусственного интеллекта. В последний отчет были включены результаты тестирования чипов Nvidia и AMD, а также других производителей. При этом важным показателем остается эффективность именно обучения ИИ-моделей — этапа, когда системы получают огромные объемы данных для обучения. Хотя сейчас многие обращают внимание на скорость работы ИИ при ответах пользователям, именно количество и мощность чипов, задействованных в обучении, остается критичным фактором.

Тесты проводились на примере модели Llama 3.1 405B* — сложного открытого ИИ-модуля с огромным числом параметров, разработанного компанией Meta*. Данные о тренировке этой модели предоставила только Nvidia и ее партнеры. Результаты показали, что новые Blackwell-чипы вдвое быстрее прошлой серии Hopper на один чип.

Для завершения теста понадобилось 2496 Blackwell-чипов, которые справились с задачей за 27 минут. Это лучше показателей более чем в три раза большего количества предыдущих чипов.

Эксперты отмечают изменение подходов в индустрии: вместо огромных однородных кластеров из десятков тысяч чипов все чаще используются более компактные подсистемы для отдельных задач обучения ИИ. Такой метод позволяет ускорять процесс и сокращать время тренировки моделей с триллионами параметров.

* принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России