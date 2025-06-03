Новые чипы TSMC 1.4 нм будут стоить $45 000 за пластину

Серийное производство 1.4нм чипов начнется не раньше 2028 года. Пока ни одна компания официально не выразила готовность заказывать эту технологию, сосредоточив внимание на более близком и понятном рубеже — 2нм.

TSMC уже принимает заказы на 2нм с апреля. MediaTek, один из ключевых клиентов, планирует завершить проектирование своих первых чипов по этой технологии к концу 2025 года. Apple, традиционно выступающая в авангарде по использованию передовых чипов TSMC, вероятно, будет в числе первых, кто заинтересуется 1.4нм — несмотря на свою репутацию осторожного новатора в других технологических сферах.

Пока компании делают ставку на более реалистичные техпроцессы. Уже к концу года ожидается массовый выпуск чипов по технологии TSMC N3E (третье поколение 3нм), в том числе от MediaTek (Dimensity 9500), Qualcomm (Snapdragon 8 Elite Gen 2) и Apple (A19 и A19 Pro).