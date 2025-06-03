Наука и технологии
Опубликовано 03 июня 2025, 09:00
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Новые чипы TSMC 1.4 нм будут стоить $45 000 за пластину

Даже Apple подумает дважды, прежде чем заказывать
TSMC готовит к запуску новый производственный техпроцесс 1.4 нм, также известный как Angstrom. Однако, судя по предварительным оценкам, даже крупнейшие клиенты компании могут задуматься: одна полупроводниковая пластина по этой технологии будет стоить около 45 000 долларов. Для сравнения, текущий передовой 2нм процесс стоит уже около 30 000 долларов за пластину.
Новые чипы TSMC 1.4 нм будут стоить $45 000 за пластину

© Ferra.ru

Серийное производство 1.4нм чипов начнется не раньше 2028 года. Пока ни одна компания официально не выразила готовность заказывать эту технологию, сосредоточив внимание на более близком и понятном рубеже — 2нм.

TSMC уже принимает заказы на 2нм с апреля. MediaTek, один из ключевых клиентов, планирует завершить проектирование своих первых чипов по этой технологии к концу 2025 года. Apple, традиционно выступающая в авангарде по использованию передовых чипов TSMC, вероятно, будет в числе первых, кто заинтересуется 1.4нм — несмотря на свою репутацию осторожного новатора в других технологических сферах.

Пока компании делают ставку на более реалистичные техпроцессы. Уже к концу года ожидается массовый выпуск чипов по технологии TSMC N3E (третье поколение 3нм), в том числе от MediaTek (Dimensity 9500), Qualcomm (Snapdragon 8 Elite Gen 2) и Apple (A19 и A19 Pro).

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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