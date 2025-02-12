Новые детские часы HONOR CHOICE c 4G и встроенной камерой можно купить в РФ по цене от 7.5 тысяч рублей

Часы предназначены для детей и позволяют родителям следить за их местоположением. Встроенные навигационные модули GPS, A-GPS и ГЛОНАСС работают совместно с алгоритмами искусственного интеллекта для повышения точности. Можно просматривать текущее местоположение ребенка, его маршрут за день, а также настраивать безопасные зоны с уведомлениями.

Аккумулятор емкостью 850 мА·ч рассчитан на один день работы при активном использовании. Часы защищены от воды и пыли по стандарту IP68, а корпус сделан из прочного материала с мягким силиконовым ремешком.

Из дополнительных функций предусмотрены белый список контактов, режим фокусировки, поиск часов и спортивные тренировки. Закрытая операционная система предотвращает установку сторонних приложений, что исключает риск скачивания нежелательного контента.