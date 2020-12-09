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Новые дорогие наушники AirPods Max можно сделать проводными за доплату
За 3590 рублей
Вчера американская компания Apple анонсировала свои новые полностью беспроводные наушники AirPods Max стоимостью 63 тысячи рублей. Как выяснилось, за дополнительную плату их все же можно превратить в проводные.
Процесс зарядки AirPods Max происходит с помощью разъема Lightning, который можно использовать и для того, чтобы сделать наушники проводными. Специально для этих нужд компания выпустила кабель с Lightning на разъем 3,5 мм. Однако Apple была бы не Apple, если бы кабель был включен в стоимость наушников и шел в комплекте с ними. Причем, как известно, многие современные смартфоны, в числе которых и iPhone, просто не имеют соответствующего разъема, поэтому некоторым пользователям придется приобрести и дополнительный переходник.
На российском рынке стоимость кабеля составляет 3590 рублей.