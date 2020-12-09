Новые дорогие наушники AirPods Max можно сделать проводными за доплату

Процесс зарядки AirPods Max происходит с помощью разъема Lightning, который можно использовать и для того, чтобы сделать наушники проводными. Специально для этих нужд компания выпустила кабель с Lightning на разъем 3,5 мм. Однако Apple была бы не Apple, если бы кабель был включен в стоимость наушников и шел в комплекте с ними. Причем, как известно, многие современные смартфоны, в числе которых и iPhone, просто не имеют соответствующего разъема, поэтому некоторым пользователям придется приобрести и дополнительный переходник.