Новые двигатели NASA для миссии Artemis прошли испытания

Опубликовано 06 апреля 2024, 00:14
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Новые двигатели NASA для миссии Artemis прошли испытанияВ Центре космических исследований
На базе NASA в Центре космических исследований имени Стенниса в Миссисипи завершили серию критически важных испытаний новых двигателей RS-25. Это важный шаг для производителя двигателей, компании Aerojet Rocketdyne, в создании современных двигателей для ракет SLS, которые запустят будущие лунные миссии, начиная с Artemis.
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Результаты тестов подтвердили, что новые двигатели соответствуют всем требованиям программы Artemis и обеспечат более доступные и производительные двигатели для глубокого космического исследования. На каждую миссию Artemis планируется использование четырех RS-25 вместе с двумя твердотопливными ускорителями, обеспечивая более 4 миллионов килограмм тяги на момент старта.
Все двигатели RS-25 проходят испытания на базе NASA перед использованием в миссиях Artemis.