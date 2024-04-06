Новые двигатели NASA для миссии Artemis прошли испытания

Результаты тестов подтвердили, что новые двигатели соответствуют всем требованиям программы Artemis и обеспечат более доступные и производительные двигатели для глубокого космического исследования. На каждую миссию Artemis планируется использование четырех RS-25 вместе с двумя твердотопливными ускорителями, обеспечивая более 4 миллионов килограмм тяги на момент старта.

Все двигатели RS-25 проходят испытания на базе NASA перед использованием в миссиях Artemis.