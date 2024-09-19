Новые экзоскелеты для коленей помогут предотвратить травмы при подъеме тяжестей

Опубликовано 19 сентября 2024, 21:491 мин.
Новые экзоскелеты для коленей помогут предотвратить травмы при подъеме тяжестейУстройство улучшает осанку и снижает усталость у рабочих
Ученые из Университета Мичигана разработали экзоскелеты для коленей, которые помогают снизить усталость при подъеме и переноске тяжестей. Эти устройства, созданные с использованием коммерческих коленных брекетов и моторов от дронов, способствуют сохранению правильной осанки даже в состоянии усталости, что критически важно для предотвращения травм на рабочем месте.
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Профессор робототехники Роберт Грегг отметил, что вместо поддержки спины экзоскелеты усиливают мышцы бедра, которые играют ключевую роль в безопасном подъеме тяжестей. Участники исследования, выполняя задачи с 9-килограммовым гирей, демонстрировали лучшую осанку и скорость подъема, особенно когда чувствовали усталость.
Уникальность разработки заключается в использовании моторов и интеллектуального программного обеспечения, которые предсказывают необходимую помощь на основе анализа движения суставов. Это позволяет экзоскелету адаптироваться к различным действиям пользователя без задержек.