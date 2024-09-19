Новые экзоскелеты для коленей помогут предотвратить травмы при подъеме тяжестей

Профессор робототехники Роберт Грегг отметил, что вместо поддержки спины экзоскелеты усиливают мышцы бедра, которые играют ключевую роль в безопасном подъеме тяжестей. Участники исследования, выполняя задачи с 9-килограммовым гирей, демонстрировали лучшую осанку и скорость подъема, особенно когда чувствовали усталость.

Уникальность разработки заключается в использовании моторов и интеллектуального программного обеспечения, которые предсказывают необходимую помощь на основе анализа движения суставов. Это позволяет экзоскелету адаптироваться к различным действиям пользователя без задержек.