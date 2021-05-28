Наука и технологии
Сегодня в 16:12
Новые флагманские беспроводные наушники Sony полностью «утекли» в сеть до официального анонса
Sony новая Google?
Последние несколько недель TWS-наушники Sony WF-1000XM4 оказались одними из самых популярных у интернет-инсайдеров. После ряда более мелких «сливов», наконец-то случился по-настоящему масштабный.
Теперь мы знаем не только внешний вид и характеристики новинки, но даже их её цену. Так, по данным SlashGear, WF-1000XM4 оценят в 270 евро (около 25 тыс рублей). При этом наушники получат функцию активного шумоподавления, поддержку кодека для hi-res аудио LDAC и защиту по стандарту IPX4.
Ожидается, что устройство сможет проработать от одного заряда до 24 часов с включённым подавлением шума и до 36 часов без него. Также новинка сможет заряжаться с помощью беспроводной зарядки. В качестве проводного метода будет использоваться USB-C порт.