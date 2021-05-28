Новые флагманские беспроводные наушники Sony полностью «утекли» в сеть до официального анонса

Теперь мы знаем не только внешний вид и характеристики новинки, но даже их её цену. Так, по данным SlashGear, WF-1000XM4 оценят в 270 евро (около 25 тыс рублей). При этом наушники получат функцию активного шумоподавления, поддержку кодека для hi-res аудио LDAC и защиту по стандарту IPX4.