Новые флуоресцентные наночастицы улучшат идентификацию отпечатков пальцев

Эти наночастицы можно использовать на различных поверхностях, таких как металл, пластик и стекло, а также на сложных объектах, например, банкнотах. Они позволяют проводить анализ прямо на месте преступления без необходимости лабораторного оборудования.

Использование наночастиц обеспечивает высокое качество изображений отпечатков, что значительно упрощает идентификацию личностей и улучшает судебные расследования. Новая методика позволяет захватывать более детализированные отпечатки и обещает стать важным инструментом в криминалистике.

Работа была проведена международной командой, включая исследователей из Бразилии и Великобритании, и продемонстрировала высокую эффективность новых материалов для судебной экспертизы.