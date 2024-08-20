Новые импланты помогут изменить лечение болезни Паркинсона

В двух новых исследованиях, опубликованных в журналах Nature Medicine и Nature Communications, демонстрируется, как устройство aDBS эффективно управляет симптомами болезни Паркинсона в течение дня и помогает улучшить качество сна ночью. В клинических испытаниях новый метод сократил симптомы у пациентов на 50% по сравнению с традиционными методами постоянной стимуляции.

aDBS использует сигналы мозга для создания непрерывной обратной связи и корректировки терапии в реальном времени. Пациенты могут вручную регулировать режим работы устройства. Исследования показывают, что хотя технология еще находится на ранних стадиях развития, она уже показывает значительный потенциал для улучшения качества жизни людей с болезнью Паркинсона и других неврологических расстройств.