Наука и технологии
Опубликовано 03 сентября 2024, 15:45
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Новые композитные материалы для 3D-биопринтинга улучшат восстановление тканей

И мягких тканей
Ученые из Институтов физической науки Хэфэй под руководством профессора Ван Цзюнфэна разработали новые композитные материалы для 3D-биопринтинга, которые могут значительно улучшить восстановление тканей. В их исследованиях использовалось биоактивное стекло на основе бора (BBG) в сочетании с поликапролактоном (PCL) и натриевым альгинатом (SA).
Новые композитные материалы для 3D-биопринтинга улучшат восстановление тканей

© Ferra.ru

BBG способствует образованию гидроксиапатита, улучшая регенерацию костей, и имеет регулируемую скорость разложения, что позволяет адаптировать его к различным потребностям восстановления. В исследованиях BBG/PCL-композиты с 20% содержанием BBG показали отличные результаты в поддержке заживления костей.

Для ремонта мягких тканей были разработаны биоактивные чернила BBG-SA, которые обеспечивают высокую точность печати и улучшенные гелеобразующие свойства. 0,5% BBG-SA гидрогель продемонстрировал отличную печать и улучшенную биосовместимость, способствуя прилипанию клеток и активации необходимых генов и белков.

Новые композитные материалы для 3D-биопринтинга улучшат восстановление тканей
© Ma Kun
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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