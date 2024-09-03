Новые композитные материалы для 3D-биопринтинга улучшат восстановление тканей

BBG способствует образованию гидроксиапатита, улучшая регенерацию костей, и имеет регулируемую скорость разложения, что позволяет адаптировать его к различным потребностям восстановления. В исследованиях BBG/PCL-композиты с 20% содержанием BBG показали отличные результаты в поддержке заживления костей.

Для ремонта мягких тканей были разработаны биоактивные чернила BBG-SA, которые обеспечивают высокую точность печати и улучшенные гелеобразующие свойства. 0,5% BBG-SA гидрогель продемонстрировал отличную печать и улучшенную биосовместимость, способствуя прилипанию клеток и активации необходимых генов и белков.