Новые контактные линзы меняют зум по морганию

Исследователи из Калифорнийского университета создали новые робо-линзы, которые могут помочь многим слабовидящим людям. Мягкие контактные линзы позволяют менять зум простым двойным морганием. Вообще, линзы управляются простыми движениями глаз.

Как отметил глава проекта ШенЦян Цай (Shengqiang Cai) глаза имеют электроокулографический потенциал даже во сне. Он пояснил: «Даже если глаза ничего не видят, многие могут совершать глазными яблоками и генерировать электроокулографические сигналы».

Датчики на линзе улавливают электрические импульсы и это позволяет менять фокусное расстояние линзы. Благодаря мягкому материалу, линза деформируется и фокусное расстояние может меняться на 32%.

По словам разработчиков, такая технология может использоваться в глазных протезах, настраиваемых очках, удалённом управлении роботами и устройствами, и так далее.