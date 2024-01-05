Новые кулеры Cooler Master способны охлаждать процессоры на 300 Вт

Компания также представила новый G11 AIO — 360-миллиметровый кулер с двойной помпой и двухкамерным дизайном, повышающим давление и теплоотдачу. Радиатор поддерживает три вентилятора Mobius размером 120 мм. Уникальная компоновка помпы представлена в белом корпусе с двумя RGB-зонами. Кулер имеет мощность охлаждения 300 Вт.

Кроме того, помпа кулера включает два боковых вентилятора для дополнительного потока воздуха, обеспечивая улучшенное охлаждение.