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Наука и технологии
21:16, 05 января 2024
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Новые кулеры Cooler Master способны охлаждать процессоры на 300 Вт

Две модели нового поколения

Cooler Master представила два кулера нового поколения: V8 3DVC и G11 AIO, обеспечивающих высокую эффективность охлаждения процессоров до 300 Вт.

Новые кулеры Cooler Master способны охлаждать процессоры на 300 Вт

© Ferra.ru

V8 3DVC продолжение культового кулера Cooler Master V8 и включает в себя испарительную камеру на 3 В и сверхпроводящие тепловые трубки. Новый дизайн обеспечивает равномерное распределение тепла по всему радиатору, улучшая охлаждение. Кулер V8 3DVC представлен в чёрно-серебристом корпусе и оснащен двумя вентиляторами Mobius размером 120 мм для оптимального воздушного потока.

Новые кулеры Cooler Master способны охлаждать процессоры на 300 Вт

© Cooler Master

Компания также представила новый G11 AIO — 360-миллиметровый кулер с двойной помпой и двухкамерным дизайном, повышающим давление и теплоотдачу. Радиатор поддерживает три вентилятора Mobius размером 120 мм. Уникальная компоновка помпы представлена в белом корпусе с двумя RGB-зонами. Кулер имеет мощность охлаждения 300 Вт.

Кроме того, помпа кулера включает два боковых вентилятора для дополнительного потока воздуха, обеспечивая улучшенное охлаждение.

Новые кулеры Cooler Master способны охлаждать процессоры на 300 Вт

© Cooler Master

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