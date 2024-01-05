Новые кулеры Cooler Master способны охлаждать процессоры на 300 Вт

Новые кулеры Cooler Master способны охлаждать процессоры на 300 ВтДве модели нового поколения
Cooler Master представила два кулера нового поколения: V8 3DVC и G11 AIO, обеспечивающих высокую эффективность охлаждения процессоров до 300 Вт.
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V8 3DVC продолжение культового кулера Cooler Master V8 и включает в себя испарительную камеру на 3 В и сверхпроводящие тепловые трубки. Новый дизайн обеспечивает равномерное распределение тепла по всему радиатору, улучшая охлаждение. Кулер V8 3DVC представлен в чёрно-серебристом корпусе и оснащен двумя вентиляторами Mobius размером 120 мм для оптимального воздушного потока.
Компания также представила новый G11 AIO — 360-миллиметровый кулер с двойной помпой и двухкамерным дизайном, повышающим давление и теплоотдачу. Радиатор поддерживает три вентилятора Mobius размером 120 мм. Уникальная компоновка помпы представлена в белом корпусе с двумя RGB-зонами. Кулер имеет мощность охлаждения 300 Вт.
Кроме того, помпа кулера включает два боковых вентилятора для дополнительного потока воздуха, обеспечивая улучшенное охлаждение.