Новые микрочастицы обеспечат двойное лечение рака одновременно

В ходе исследований на мышах ученые продемонстрировали, что новая терапия полностью устраняет опухоли у большинства животных и значительно продлевает их жизнь. Технология может быть полезна для контроля роста быстро развивающихся опухолей, что важно для пациентов, имеющих ограниченные варианты лечения, отметили ученые.

Микрочастицы созданы из дисульфида молибдена, который эффективно преобразует лазерный свет в тепло. Это позволяет использовать лазеры с низкой мощностью для термической обработки опухолевых клеток. Ученые также разработали методику комбинирования фототерапии и химиотерапии, чтобы сделать лечение более щадящим для пациентов и увеличить эффективность терапии.

Каждая микрочастица размером 200 микрометров имплантируется в опухоль и остается на месте на протяжении всего лечения. Ученые использовали алгоритмы машинного обучения для оптимизации режима лазерного воздействия, что позволило достичь высоких результатов без значительного ущерба для организма.

После лечения у мышей, получавших новую терапию, опухоли были полностью ликвидированы, а животные прожили значительно дольше по сравнению с теми, кто получал только одну из терапий или не лечился вовсе.