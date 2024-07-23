Новые молекулярные маркеры помогут предсказать повторный инсульт

Эти белки активируют воспаление, которое играет ключевую роль в развитии инсульта и хронических заболеваний. Результаты исследования предполагают, что воспаление может способствовать неблагоприятным исходам после первого инсульта.

Исследование, в котором использовались данные из биобанков VA Million Veteran Program и UK Biobank, показало значительные генетические варианты, связанные с последующими инсультами и сердечно-сосудистыми событиями. Это открытие может привести к новым целям для разработки лекарств.