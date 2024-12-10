Новые моющие роботы-пылесосы Xiaomi серии X20 можно купить в России от 65 тыс рублей

Опубликовано 10 декабря 2024, 10:001 мин.
Новые моющие роботы-пылесосы Xiaomi серии X20 можно купить в России от 65 тыс рублейМощность, конечно, впечатляет
М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж роботов-пылесосов Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro и X20 Max. Их стоимость составляет 64 990 и 74 990 рублей соответственно.
Xiaomi X20 Max предлагает автоматическую мойку швабры при высокой температуре, сушку горячим воздухом за три часа и впечатляющую мощность всасывания — 8000 Па.
Благодаря выдвижной швабре и инновационной системе обхода препятствий, робот справляется даже с углами и краями. Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает до 120 минут работы.
Xiaomi X20 Pro отличается интеллектуальной системой обнаружения ковров и мощностью всасывания 7000 Па. Устройство автоматически очищает резервуар за 13 секунд и работает до 160 минут без подзарядки. Управление осуществляется через приложение Mi Home/Xiaomi Home.