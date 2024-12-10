Новые моющие роботы-пылесосы Xiaomi серии X20 можно купить в России от 65 тыс рублей

Xiaomi X20 Max предлагает автоматическую мойку швабры при высокой температуре, сушку горячим воздухом за три часа и впечатляющую мощность всасывания — 8000 Па.

Благодаря выдвижной швабре и инновационной системе обхода препятствий, робот справляется даже с углами и краями. Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает до 120 минут работы.