Новые нанокомпозиты улучшат качество AR-дисплеев

Опубликовано 04 сентября 2024, 12:001 мин.
Новые нанокомпозиты улучшат качество AR-дисплеевИ снизят вес
Ученые из Хуачжунского университета науки и технологии сделали значительный шаг в развитии дополненной реальности (AR), разработав новые голографические полимерные нанокомпозиты с улучшенными оптическими характеристиками. Их работа, опубликованная в Chinese Journal of Polymer Science, предлагает решение проблемы ограниченной модуляции показателя преломления у существующих материалов.
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Команда под руководством профессора Хай-Ян Пэна интегрировала жидкокристаллический материал E6M в полимерные нанокомпозиты, что значительно улучшает модуляцию показателя преломления и снижает помутнение. В результате достигнута дифракционная эффективность 96,2% при толщине всего 5 мкм, что позволяет создавать более компактные и эффективные AR-устройства.
Эти новые материалы открывают перспективы для создания тонких и легких AR-дисплеев, что может стимулировать развитие технологий дополненной реальности в таких областях, как здравоохранение, образование и развлечения.