Новые нанокомпозиты улучшат качество AR-дисплеев

Команда под руководством профессора Хай-Ян Пэна интегрировала жидкокристаллический материал E6M в полимерные нанокомпозиты, что значительно улучшает модуляцию показателя преломления и снижает помутнение. В результате достигнута дифракционная эффективность 96,2% при толщине всего 5 мкм, что позволяет создавать более компактные и эффективные AR-устройства.

Эти новые материалы открывают перспективы для создания тонких и легких AR-дисплеев, что может стимулировать развитие технологий дополненной реальности в таких областях, как здравоохранение, образование и развлечения.