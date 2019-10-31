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Новые наушники Apple за 20 тыс рублей признали неремонтопригодными
Кто-то рассчитывал на какой-то другой исход?
Буквально на днях Apple представила новое поколение своих беспроводных наушников — Apple AirPods Pro. Устройство начнет продаваться в России по цене в 20 990 рублей лишь в ноябре, но уже сейчас стало известно, что новинка непригодна для ремонта.
Так, специалисты с известного портала iFixit разобрали новые наушники Apple, после чего поставили устройству ноль баллов из десяти по шкале ремонтопригодности. По словам мастеров, что обслуживание AirPods Pro невозможно — немодульный дизайн, использование клея в каких-то промышленных масштабах, а также отсутствие компонентов, которые можно было бы заменить превращают новинку Apple в тыкву сразу же после того, как они будут разобраны.
В целом, подобный сценарий был ожидаем, учитывая, что устройства купертиновской компании с каждым годом становятся все менее ремонтопригодными. Вполне вероятно, что через пару лет ноль баллов получат не только фирменные наушники Apple, но и очередное поколение iPhone или iPad.