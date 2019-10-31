Новые наушники Apple за 20 тыс рублей признали неремонтопригодными

Так, специалисты с известного портала iFixit разобрали новые наушники Apple, после чего поставили устройству ноль баллов из десяти по шкале ремонтопригодности. По словам мастеров, что обслуживание AirPods Pro невозможно — немодульный дизайн, использование клея в каких-то промышленных масштабах, а также отсутствие компонентов, которые можно было бы заменить превращают новинку Apple в тыкву сразу же после того, как они будут разобраны.