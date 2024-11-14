Новые наушники с ИИ создали «звуковой пузырь» для идеальной слышимости

Эти наушники используют искусственный интеллект для отслеживания и анализа звуков, поступающих с разных расстояний, в реальном времени, всего за 8 миллисекунд. Алгоритм помогает «выключать» внешние шумы, уменьшая их на 49 децибелов, при этом усиливая разговоры в пределах 1 метра вокруг пользователя.

Идея «звукового пузыря» может значительно улучшить качество жизни в шумных местах, таких как рестораны, офисы или другие многолюдные пространства. Например, в ресторане вы сможете чётко слышать собеседников, но одновременно уменьшить шум, исходящий от соседних столиков.

Прототип устройства был создан на базе обычных наушников с системой активного шумоподавления. Учёные разместили наушники с шестью микрофонами и использовали нейросеть, чтобы обрабатывать звуки и точно определять расстояние до их источников.