Новые наушники Samsung откажутся от фирменного дизайна и будут похожи на Apple AirPods

Этот шаг обусловлен желанием улучшить функциональность и удобство использования. По данным популярного инсайдера evleaks, дизайн Galaxy Buds 3 Pro будет включать «ножку», подобно моделям AirPods.

Такой дизайн позволяет разместить микрофон ближе к рту, что улучшит качество звука при звонках.

Кроме того, форма с «ножкой» обеспечивает лучшую стабильность посадки наушников в ухе и позволяет увеличить объем аккумулятора, что приведет к большей продолжительности работы без подзарядки.

Таким образом, Samsung идет по стопам Apple, чтобы предложить пользователям более качественный и функциональный продукт, который сможет конкурировать с популярными AirPods Pro на рынке беспроводных наушников.