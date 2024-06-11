Новые наушники Samsung откажутся от фирменного дизайна и будут похожи на Apple AirPods

Опубликовано 11 июня 2024, 07:49
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Новые наушники Samsung откажутся от фирменного дизайна и будут похожи на Apple AirPodsНеужели корейцы сдались?
Samsung готовит релиз новых беспроводных наушников Galaxy Buds 3 Pro, которые получат дизайн, напоминающий Apple AirPods.
Этот шаг обусловлен желанием улучшить функциональность и удобство использования. По данным популярного инсайдера evleaks, дизайн Galaxy Buds 3 Pro будет включать «ножку», подобно моделям AirPods.
Такой дизайн позволяет разместить микрофон ближе к рту, что улучшит качество звука при звонках.
Кроме того, форма с «ножкой» обеспечивает лучшую стабильность посадки наушников в ухе и позволяет увеличить объем аккумулятора, что приведет к большей продолжительности работы без подзарядки.
Таким образом, Samsung идет по стопам Apple, чтобы предложить пользователям более качественный и функциональный продукт, который сможет конкурировать с популярными AirPods Pro на рынке беспроводных наушников.