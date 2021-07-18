Новые наушники Samsung «украдут» главную фишку AirPods Pro

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Новые наушники Samsung «украдут» главную фишку AirPods ProНо сделают это очень странным образом
Уже в августе от Samsung ждут очередной презентации Unpacked. В рамках мероприятия должны быть представлены новые гибкие флагманы Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Вместе с ними от корейцев также ждут анонса новых беспроводных наушников — Galaxy Buds 2.
И вот, накануне официального ивента, в сети появилась информация о главной особенности грядущей новинки. В результате изучения бета-версии сопутствующего ей приложения, удалось выяснить, что наушники получат «украдут» основную особенность AirPods Pro — функцию активного шумоподавления, пишет XDA-Developers.
Что интересно, работать она будет очень странным образом. Её хоть и можно будет активировать, но сделать это можно будет лишь на один наушник за раз.
Отметим, что цена Galaxy Buds 2 ожидается в районе 180-200 евро (15,7 — 17,4 тыс рублей).