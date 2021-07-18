Новые наушники Samsung «украдут» главную фишку AirPods Pro

Что интересно, работать она будет очень странным образом. Её хоть и можно будет активировать, но сделать это можно будет лишь на один наушник за раз.

Отметим, что цена Galaxy Buds 2 ожидается в районе 180-200 евро (15,7 — 17,4 тыс рублей).