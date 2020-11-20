Новые недорогие "умные" часы Realme поступили в продажу в Европе

Realme Watch S получили 1,3-дюймовый ЖК-экран с разрешением 360 x 360 с поддержкой датчика автоматической яркости. На сегодняшний день в устройстве предусмотрено 12 циферблатов, однако в будущем их станет более 100. С помощью гаджета можно отслеживать сон, отклонять вызовы, управлять камерой и музыкой. Помимо прочего “умные” часы могут анализировать уровень кислорода в крови.

Устройство имеет степень защищенности IP68. За счет аккумулятора емкостью 390 мАч Realme Watch S способны работать автономно порядка 15 дней. В Европе “умные” часы продаются за 79,99 евро.